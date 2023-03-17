Братчук раскрыл планы рф по Одесской области

Названы основные цели для оккупантов

Масштабные воздушные тревоги в области в течение недели были из-за активности тактической авиации россии. Также была угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования и запуска "Кинжала" с борта Миг-31. Угроза ракетных ударов продолжает оставаться высокой.

Об этом во время брифинга отметил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Опираясь на данные наших военных, напоминаю, что угроза ракетных и авиационных ударов остается высокой. Среди приоритетных целей по данным разведки есть административные здания, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, гидротехнические и очистные сооружения. Все, что может принести горе каждому из нас и создать экологическую катастрофу", — отметил Сергей Братчук.

Угроза из Черного моря

Враг продолжает маневры и, вероятно, поисковую операцию американского дрона в Черном море. На боевом дежурстве 19 кораблей россии. По сравнению со вчера количество ракетоносителей уменьшено до четырех. По-прежнему подводных два. Суммарный залп "Калибров" может достигать 24 ракет.

Напомним, сегодня, 17 марта, российская авиация нанесла удар по городу Авдеевка. При атаке по меньшей мере одна российская ракета попала в многоэтажный жилой дом.

Тем временем правительство Словакии согласовало передачу Вооруженным силам Украины боевых истребителей МиГ-29. Украина должна получить от словацких партнеров 13 таких самолетов.