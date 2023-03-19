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Враг вывел в Черное море ракетоносители: есть угроза ракетных ударов

19 марта 2023 10:01
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Угроза ракетных ударов
В Черном море на боевом дежурстве 9 вражеских кораблей
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

По состоянию на утро 19 марта россия держит в Черном море 9 кораблей. Среди них два надводных ракетоносителя, общий залп — 16 "Калибров".

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Присутствие ракетоносителей в море может свидетельствовать об угрозе точечных ракетных ударов. Враг пытается найти тактику, ведь массированные ракетные удары не дают России ожидаемых результатов благодаря украинской ПВО", — отметила Наталья Гуменюк.

Кроме того, она добавила, что, как правило, оккупанты активизируют ракетные атаки, когда не имеют успеха на земле.

Напомним, накануне украинские военные зафиксировали на боевом дежурстве в Черном море 17 кораблей россии. Угроза ракетного удара остается очень высокой. Среди вражеского флота зафиксировано 3 ракетоносителя, один из которых подводный. Общий залп "Калибров" может достигать 20 ракет.

В ОК "Юг" отметили, что враг выискивает для себя новую тактику, впрочем, их действия имеют признак традиций. Как только заговорили за продление "зернового соглашения", начались атаки "Шахедами". Таким образом, они испытывают украинскую ПВО, что может свидетельствовать о подготовке применения более существенного оружия, например "Калибров".

Фото: Суспільне Крим

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