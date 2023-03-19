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У Чорному морі на чергуванні 9 ворожих кораблів

19 березня 2023 11:15
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
У Чорному морі на чергуванні 9 ворожих кораблів
Два ракетоносії споряджені 16 "калібрами"
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 ворожих кораблів. Серед них 2 носії крилатих ракет "калібр"  — загальний залп до 16 ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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"Станом на ранок 19 березня 9 ворожих кораблів знаходяться на бойовому чергуванні у Чорному морі  та ще один ворожий корабель — в Азовському морі", — йдеться у повідомленні.

ВМС ЗСУ зазначають, що в Середземному морі перебувають до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

Крім того, за добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили 3 судна до Чорного моря, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

В ОК “Південь” зазначили, що присутність ракетоносіїв у морі може свідчити про загрозу точкових ракетних ударів. Ворог намагається знайти тактику, адже масовані ракетні удари не дають рф очікуваних результатів завдяки українській ППО. Крім того, як правило, окупанти активізують ракетні атаки, коли не мають успіху на землі.

Нагадаємо, напередодні українські військові зафіксували на бойовому чергуванні в Чорному морі 17 кораблів рф. Загроза ракетного удару залишається дуже високою. Серед ворожого флоту зафіксовано 3 ракетоносії, один із яких підводний. Загальний залп "Калібрів" може сягати 20 ракет.

Фото: Еспресо

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