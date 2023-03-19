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В Черном море на дежурстве 9 вражеских кораблей

19 марта 2023 11:15
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Черном море на дежурстве 9 вражеских кораблей
Два ракетоносителя снаряжены 16 "калибрами"
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей. Среди них 2 носителя крылатых ракет "калибр" — общий залп до 16 ракет.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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"По состоянию на утро 19 марта 9 вражеских кораблей находят на боевом дежурстве в Черном море и еще один вражеский корабль — в Азовском море", — говорится в сообщении.

ВМС ВСУ отмечают, что в Средиземном море находятся до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

Кроме того, за сутки, в интересах россии, проход Керчь-Еникальским проливом совершили 3 судна к Черному морю, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

В ОК "Юг" отметили, что присутствие ракетоносителей в море может свидетельствовать об угрозе точечных ракетных ударов. Враг пытается найти тактику, ведь массированные ракетные удары не дают россии ожидаемых результатов благодаря украинской ПВО. Кроме того, как правило, оккупанты активизируют ракетные атаки, когда не имеют успеха на земле.

Напомним, накануне украинские военные зафиксировали на боевом дежурстве в Черном море 17 кораблей россии. Угроза ракетного удара остается очень высокой. Среди вражеского флота зафиксировано 3 ракетоносителя, один из которых подводный. Общий залп "Калибров" может достигать 20 ракет.

Фото: Эспрессо

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