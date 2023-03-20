Враг держит в Черном море 5 военных кораблей
Ни один ракетоноситель с крылатыми ракетами типа "Калибр" на бортах в Черном море не зафиксирован. Впрочем, враг держит на боевом дежурстве 5 кораблей.
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
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"По состоянию на 20.03.2023 в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, в Азовском море — 1 вражеский корабль, в Средиземном море — до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", — сообщили в ВМС ВСУ.
В ведомстве отметили, за сутки, в интересах россии, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю — 15 судов, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Черному морю — 29 судов, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Отметим, из-за продолжавшейся по всей стране утренней воздушной тревоги одесситов призвали не игнорировать предупреждения об опасности.
Напомним, Соединенные Штаты Америки обнародовали видеозапись, сделанную с борта атакованного россиянами дрона. На видео видно, как представитель страны-агрессора атакует беспилотник армии США.
Американская сторона предполагает, что россия смогла достать обломки поврежденного американского беспилотника-разведчика. В США в это время задумались над форматом разведывательной работы в районе Черного моря.
Между тем, новый американский беспилотник RQ-4 Global Hawk уже на миссии в Черном море. От авиабазы Сигонелла он улетел в сторону временно оккупированного Крыма.
Фото: LB.UA