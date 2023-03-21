Ракетоносители рф могут выйти на боевое дежурство за несколько часов
Враг продолжает маневрировать на безопасном расстоянии в Черном море. На боевом дежурстве восемь кораблей рф.
Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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"Сейчас корабельная группировка состоит из 8 кораблей, но ни одного ракетоносителя нет на службе, они все находятся в пунктах базирования. Очевидно, в ожидании того, что до них не дойдет", — отметила Наталья Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" добавила, что гипотетически могут быть осуществлены пуски даже из пунктов базирования, хотя это противоречит мерам безопасности, но враг не соблюдает нормы и правила ведения войны.
Накануне ракетоносители находились на службе и были снаряжены, так что запас калибров все же есть. Корабли могут оказаться на боевом дежурстве в течение 2-3 часов и это может повысить ракетную опасность. Также враг может использовать тактическую и стратегическую авиацию. Так что угроза ракетного удара остается высокой.
Отметим, российские захватчики продолжают нести в Украине колоссальные потери как в технике, так и среди бойцов. Только за сутки ВСУ нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.