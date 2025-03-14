Кораблі РФ у морі — чи є загроза для Одещини

Російські ракетоносії. Фото ілюстративне: REUTERS/Tatiana Meel

РФ вивела свої військові кораблі з Чорного моря, проте продовжує створювати загрозу в акваторії Середземного. Сьогодні, 14 березня, ворог знову вивів на патрулювання 3 носії крилатих ракет.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Середземному морі наразі на патрулюванні чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В акваторіях Чорного та Азовського станом на ранок активності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу до Чорного моря Керченською протокою зайшли 2 судна, одне з яких потім рушило у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ увійшли 4 кораблі. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відмову Росії від припинення вогню. А також про вчорашній обстріл Одещини.