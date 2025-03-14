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Ракетоносители РФ на патрулировании — какое количество

14 марта 2025 09:30
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Корабли РФ в море - есть ли угроза для Одесской области
Российские ракетоносители. Фото иллюстративное: REUTERS/Tatiana Meel
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

РФ вывела свои военные корабли из Черного моря, однако продолжает создавать угрозу в акватории Средиземного. Сегодня, 13 марта, враг снова вывел на патрулирование 3 носителя крылатых ракет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Средиземном море сейчас на патрулировании четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В акваториях Черного и Азовского по состоянию на утро активности врага не зафиксировано.

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Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 2 судна, одно из которых затем двинулось в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ вошли 4 корабля. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали оботказе России от прекращения огня. А также о вчерашнем обстреле Одесской области.

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