Ракетоносії в акваторіях - небезпека для Одещини

Ракетоносій РФ. Фото ілюстративне: DEFENSE EXPRESS

Росія прибрала свій військовий флот з Чорного моря, проте продовжує створювати загрозу у Середземному. Сьогодні, 21 березня, ворог знову вивів на рейд 3 носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Кількість кораблів у морях

У Середземному морі наразі на патрулюванні чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В акваторіях Чорного та Азовського станом на ранок активності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу до Чорного моря Керченською протокою зайшли 19 суден, 11 з яких потім рушили у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ увійшли 2 кораблі, 1 з яких прямувало зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відмову Росії від припинення вогню. А також про маскування бойових кораблів у Криму.