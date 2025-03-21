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Ракетоносії РФ на патрулюванні — яка загроза для Одещини

21 березня 2025 10:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Ракетоносії в акваторіях - небезпека для Одещини
Ракетоносій РФ. Фото ілюстративне: DEFENSE EXPRESS
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Росія прибрала свій військовий флот з Чорного моря, проте продовжує створювати загрозу у Середземному. Сьогодні, 21 березня, ворог знову вивів на рейд 3 носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Середземному морі наразі на патрулюванні чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В акваторіях Чорного та Азовського станом на ранок активності ворога не зафіксовано.

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Актуальна інформація. Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу до Чорного моря Керченською протокою зайшли 19 суден, 11 з яких потім рушили у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ увійшли 2 кораблі, 1 з яких прямувало зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відмову Росії від припинення вогню. А також про маскування бойових кораблів у Криму.

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