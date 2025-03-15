Российский флот прячет корабли в бухтах Севастополя

Порт в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские захватчики пытаются скрыть свои ракетоносители от ударов украинских сил. Они перемещают суда в бухты, где обычно размещаются списанные корабли. Однако разведчики уже обнаружили место дислокации вражеского судна.

Об этом сообщило движение АТЕШ в Telegram.

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Россияне прячут корабли

Агенты движения сопротивления "АТЕШ" говорят, что зафиксировали расположение боевого корабля РФ у причала Вторчермета в Инкермане, что в Севастополе. Эта локация обычно используется для утилизации судов, выведенных из эксплуатации, однако сейчас там находится малый противолодочный корабль проекта 1124М "Альбатрос".

Малый противолодочный корабль проекта 1124М "Альбатрос". Фото: АТЕШ

Россияне боятся выходить в Черное море

Такие корабли проходили модернизацию и остаются в составе Черноморского флота РФ. Однако из-за потери контроля над акваторией Черного моря оккупанты вынуждены прятать их в бухтах. Российский флот больше не рискует выходить в открытое море из-за угрозы ударов ВСУ.

Впрочем, скрыть свои суда от украинской разведки захватчикам не удастся. Агенты "АТЕШ" продолжают отслеживать перемещение военной техники в Крыму и передавать данные Силам обороны Украины.

Место, где спрятан корабль. Фото: АТЕШ

Напомним, в прокуратуре показали последствия атаки на Одессу и Черноморск в ночь на 15 марта. Также мы писали, что сейчас в Черном море российские ракетоносители не наблюдаются.