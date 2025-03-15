Російські кораблі на чергуванні — яка ситуація у морях

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські війська продовжують утримувати ракетоносії у Середземному морі. Це створює постійну загрозу ракетних ударів по Україні. Крім того, окупанти порушують міжнародні норми безпеки на воді.

Про це у суботу, 15 березня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ​​​​​​

Скільки кораблів у морях

Станом на 06:00 15 березня ворожі кораблі зникли з Чорного та Азовського морів. Водночас у Середземному морі зафіксовано чотири російські кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.

Рух морем не зупинився

Протягом останньої доби спостерігався рух суден через Керченську протоку. До Чорного моря зайшли два судна, які продовжили рух у напрямку Босфору, тоді як до Азовського моря увійшли п’ять суден, з них три прибули з боку протоки Босфор.

При цьому Росія продовжує ігнорувати міжнародні норми безпеки судноплавства. Противник систематично вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS), порушуючи Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), що створює загрози для цивільного судноплавства.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Одещину пошкоджено будівлі, автомобілі та критичну інфраструктуру. Є постраждалі серед мирного населення. Також українська ППО знищила 130 ударних БпЛА у повітряному просторі над Харківською, Полтавською, Сумською, Чернігівською, Черкаською, Київською, Житомирською, Хмельницькою, Кіровоградською, Дніпропетровською, Донецькою, Запорізькою, Одеською та Миколаївською областями.