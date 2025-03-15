Российские корабли на дежурстве — какая ситуация в морях

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские войска продолжают удерживать ракетоносители в Средиземном море. Это создает постоянную угрозу ракетных ударов по Украине. Кроме того, оккупанты нарушают международные нормы безопасности на воде.

Об этом в субботу, 15 марта, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей в морях

По состоянию на 06:00 15 марта вражеские корабли исчезли из Черного и Азовского морей. В то же время в Средиземном море зафиксировано четыре российских корабля, из которых три являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.

Движение по морю не остановилось

В течение последних суток наблюдалось движение судов через Керченский пролив. В Черное море зашли два судна, которые продолжили движение в направлении Босфора, тогда как в Азовское море вошли пять судов, из них три прибыли со стороны пролива Босфор.

При этом Россия продолжает игнорировать международные нормы безопасности судоходства. Противник систематически выключает системы автоматической идентификации (AIS), нарушая Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), что создает угрозы для гражданского судоходства.

Напомним, в результате российской атаки в Одесской области повреждены здания, автомобили и критическая инфраструктура. Есть пострадавшие среди мирного населения. Также украинская ПВО уничтожила 130 ударных БпЛА в воздушном пространстве над Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областями.