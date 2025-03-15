Російський флот ховає кораблі у бухтах Севастополя

Порт в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські загарбники намагаються приховати свої ракетоносії від ударів українських сил. Вони переміщують судна у бухти, де зазвичай розміщуються списані кораблі. Однак розвідники вже виявили місце дислокації ворожого судна.

Про це повідомив рух АТЕШ в Telegram.

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Росіяни ховають кораблі

Агенти руху спротиву "АТЕШ" кажуть, що зафіксували розташування бойового корабля РФ біля причалу Вторчормета в Інкермані, що у Севастополі. Ця локація зазвичай використовується для утилізації суден, які виведені з експлуатації, однак зараз там перебуває малий протичовновий корабель проєкту 1124М "Альбатрос".

Малий протичовновий корабель проєкту 1124М "Альбатрос". Фото: АТЕШ

Росіяни бояться виходити в Чорне море

Такі кораблі проходили модернізацію та залишаються у складі Чорноморського флоту РФ. Проте через втрату контролю над акваторією Чорного моря окупанти змушені ховати їх у бухтах. Російський флот більше не ризикує виходити у відкрите море через загрозу ударів ЗСУ.

Втім, приховати свої судна від української розвідки загарбникам не вдасться. Агенти "АТЕШ" продовжують відстежувати переміщення військової техніки у Криму та передавати дані Силам оборони України.

Місце, де захований корабель. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, у прокуратурі показали наслідки атаки на Одесу і Чорноморськ у ніч на 15 березня. Також ми писали, що наразі у Чорному морі російські ракетоносії не спостерігаються.