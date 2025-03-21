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Ракетоносители РФ на патрулировании — какая угроза для Одесчины

21 марта 2025 10:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Ракетоносители в акваториях - опасность для Одесской области
Ракетоноситель РФ. Фото иллюстративное: DEFENSE EXPRESS
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Россия убрала свой военный флот из Черного моря, однако продолжает создавать угрозу в Средиземном. Сегодня, 21 марта, враг снова вывел на рейд 3 носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Средиземном море сейчас на патрулировании четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В акваториях Черного и Азовского по состоянию на утро активности врага не зафиксировано.

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Актуальная информация. Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 19 судов, 11 из которых затем двинулись в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ вошли 2 корабля, 1 из которых направлялось со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали оботказе России от прекращения огня. А также о маскировке боевых кораблей в Крыму.

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