Ракетоносії в морі — загроза для Одещини

Ракетоносій у морі. Фото ілюстративне: УНН

Росія знову вивела на патрулювання у Чорне море ракетоносії з "Калібрами". У Середземній акваторії також спостерігається присутність військового флоту РФ.

Про це 27 березня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Кількість кораблів у морях

У Чорному морі наразі перебуває один ворожий корабель, який здатен випустити до чотирьох "Калібрів". У Середземному на патрулюванні чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В Азовській акваторії станом на ранок активність ворога не зафіксована.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу до Чорного моря Керченською протокою зайшли 6 суден, 4 з яких потім рушили у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ увійшли 10 кораблів, 6 з яких прямували з боку Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про припинення вогню на морі. А також про те, що РФ намагається повернути Чорноморський флот до Криму.