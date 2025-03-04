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Ракетоносії РФ знову на рейді — загроза для Одещини з моря

4 березня 2025 11:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Росія вивела ракетоносії - чи є загроза для Одещини
Ракетоносій відкриває вогонь. Фото ілюстративне: Главком
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Військові кораблі РФ продовжують створювати загрозу в акваторії  Середземного моря. Сьогодні, 4 березня, ворог знову вивів на патрулювання чотири носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях російських військових кораблів наразі не зафіксовано. Проте у Середземному на патрулюванні перебувають чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. 

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Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу до Чорного моря Керченською протокою зайшли чотири кораблі, два з яких рушили у бік протоки Босфор. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ зайшли вісім суден, одне з яких — з боку Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про аварійні відключення після ранкового обстрілу. А також про атаку на Запорізьку область.

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