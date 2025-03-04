Росія вивела ракетоносії - чи є загроза для Одещини

Ракетоносії РФ знову на рейді — загроза для Одещини з моря
Військові кораблі РФ продовжують створювати загрозу в акваторії Середземного моря. Сьогодні, 4 березня, ворог знову вивів на патрулювання чотири носії крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів у морях
У Чорному та Азовському морях російських військових кораблів наразі не зафіксовано. Проте у Середземному на патрулюванні перебувають чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет.
Рух Керченською протокою
За минулу добу до Чорного моря Керченською протокою зайшли чотири кораблі, два з яких рушили у бік протоки Босфор. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ зайшли вісім суден, одне з яких — з боку Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.
Нагадаємо, нщеодавно ми писали про аварійні відключення після ранкового обстрілу. А також про атаку на Запорізьку область.
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