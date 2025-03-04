Россия вывела ракетоносители - есть ли угроза для Одесской области

Ракетоноситель открывает огонь. Фото иллюстративное: Главком

Военные корабли РФ продолжают создавать угрозу в акватории Средиземного моря. Сегодня, 4 марта, враг снова вывел на патрулирование четыре носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях российских военных кораблей пока не зафиксировано. Однако в Средиземном на патрулировании находятся четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли четыре корабля, два из которых двинулись в сторону пролива Босфор. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ зашли восемь судов, одно из которых — со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, еще недавно мы писали об аварийных отключениях после утреннего обстрела. А также об атаке на Запорожскую область.