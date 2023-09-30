Російські ракетоносії вийшли на чергування у Чорне море

Малий ракетний корабель РФ. Фото:росЗМІ

Ворог продовжує нарощувати присутність у Чорному морі, створюючи психологічний тиск на цивільне населення. Наразі на бойовому рейді збільшилася кількість ракетоносіїв, тож ризик атак залишається високим.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

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За інформацією військових, наразі у Чорному перебуває 16 кораблів, серед яких — два надводні ракетоносії з 16 "Калібрами" на борту.

Кораблі в інших морях

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель.

Атака Зміїного

Протягом минулої доби ворог двічі атакував український острів з авіації. У напрямку Зміїного з літаків Су-35 було випущено три керовані авіабомби (КАБ).

Нагадаємо, З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 30 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Також ми писали, що останнім часом Україна посилила ракетні й безпілотні атаки на незаконно окупований Росією Крим. Все це є частиною більшої стратегії Києва.