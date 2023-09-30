Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ракетоносії у Чорному морі: скільки кораблів на чергуванні arrow

Ракетоносії у Чорному морі: скільки кораблів на чергуванні

30 вересня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Російські ракетоносії вийшли на чергування у Чорне море
Малий ракетний корабель РФ. Фото:росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог продовжує нарощувати присутність у Чорному морі, створюючи психологічний тиск на цивільне населення. Наразі на бойовому рейді збільшилася кількість ракетоносіїв, тож ризик атак залишається високим. 

Про це повідомили в Силах оборони півдня України. 

Читайте також:

За інформацією військових, наразі у Чорному перебуває 16 кораблів, серед яких — два надводні ракетоносії з 16 "Калібрами" на борту. 

Кораблі в інших морях

  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель.

Атака Зміїного

Протягом минулої доби ворог двічі атакував український острів з авіації. У напрямку Зміїного з літаків Су-35 було випущено три керовані авіабомби (КАБ). 

Нагадаємо, З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 30 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Також ми писали, що останнім часом Україна посилила ракетні й безпілотні атаки на незаконно окупований Росією Крим. Все це є частиною більшої стратегії Києва.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз