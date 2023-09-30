Российские ракетоносители вышли на дежурство в Черное море

Ракетоносители в Черном море: сколько кораблей на дежурстве
Враг продолжает наращивать присутствие в Черном море, создавая психологическое давление на гражданское население. Сейчас на боевом рейде увеличилось количество ракетоносителей, поэтому риск атак остается высоким.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
По информации военных, в Черном находится 16 кораблей, среди которых — два надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами" на борту.
Корабли в других морях
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль.
Атака Змеиного
За прошедшие сутки враг дважды атаковал украинский остров из авиации. В направлении Змеиного из самолетов Су-35 было выпущено три управляемых авиабомбы (УАБ).
Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 30 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Также мы писали, что в последнее время Украина усилила ракетные и беспилотные атаки на незаконно оккупированный Россией Крым. Все это часть большей стратегии Киева.