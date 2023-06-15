Ракетоносії в морі: скільки "Калібрів" на їхньому борту

Військові кораблі в морі. Фото: google

На бойовому чергуванні в Чорному морі шість ворожих кораблів. Крім того, окупанти тримають напоготові й ракетоносії.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп 16 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, в Одесі оголошено день жалоби за загиблими людьми внаслідок російської атаки на лікарню. Росіяни вбили трьох мирних жителів, ще 13 — поранені.