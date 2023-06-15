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Ракетоносії в морі: скільки "Калібрів" на їхньому борту

15 червня 2023 10:24
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Анна Мурадова
Редактор
Ракетоносії в морі: скільки "Калібрів" на їхньому борту
Військові кораблі в морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На бойовому чергуванні в Чорному морі шість ворожих кораблів. Крім того, окупанти тримають напоготові й ракетоносії. 

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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  • в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп 16 ракет;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 8 ворожих кораблів;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.      

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, в Одесі оголошено день жалоби за загиблими людьми внаслідок російської атаки на лікарню. Росіяни вбили трьох мирних жителів, ще 13 — поранені. 

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