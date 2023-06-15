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Ракетоносители в море: сколько "Калибров" на их борту

15 июня 2023 10:24
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ракетоносители в море: сколько "Калибров" на их борту
Военные корабли в море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На боевом дежурстве в Черном море шесть вражеских кораблей. Кроме того, оккупанты держат наготове и ракетоносители.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп 16 ракет;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей;
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ
Количество кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, сегодня, 15 июня, в Одессе объявлен день траура по погибшим людям в результате российской атаки на больницу. Россияне убили троих мирных жителей, еще 13 ранены.

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