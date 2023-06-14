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В Одесі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару

14 червня 2023 18:23
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В Одесі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару
Наслідки обстрілу Одеси 14 травня. Фото: ДСНС в Одеській області
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Завтра, 15 червня, в Одесі оголошено день жалоби за загиблими людьми внаслідок російської атаки на лікарню. Росіяни вбили трьох мирних жителів, ще 13 — поранені. 

Відповідне розпорядження підписав міський голова Геннадій Труханов, повідомили у міськраді.

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День жалоби в Одесі 15 червня

У четвер, 15 червня в Одесі  оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ в ніч на 14 червня.

Зазначається, що у цей день на будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради буде приспущено державний прапор України та прапор міста з траурними стрічками.

Також Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, в ніч проти 14 червня, окупанти запустили по Одесі чотири високоточні ракети типу "Калібр". Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі — дивіться в матеріалі.

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