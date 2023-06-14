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В Одессе объявили день траура по погибшим в результате ракетного удара

14 июня 2023 18:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Одессе объявили день траура по погибшим в результате ракетного удара
Последствия обстрелов Одессы 14 мая. Фото: ГСЧС в Одесской области
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Завтра, 15 июня, в Одессе объявлен день траура по погибшим людям в результате российской атаки на больницу. Россияне убили троих мирных жителей, еще 13 ранены.

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Геннадий Труханов, сообщили в горсовете.

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День траура в Одессе 15 июня

В четверг, 15 июня в Одессе объявили днем траура по погибшим в результате ракетного удара РФ в ночь на 14 июня.

Отмечается, что в этот день на зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета будет приспущен государственный флаг Украины и флаг города с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Напомним, в ночь на 14 июня, оккупанты запустили по Одессе четыре высокоточных ракеты типа "Калибр". Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские. Кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе — смотрите в материале.

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