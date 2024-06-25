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Ракетоносії ворога продовжують чергувати у Чорному морі — яка загроза для Одещини

25 червня 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Рух флоту росіян станом на вівторок, 25 червня: ВМС
Бойовий корабель флоту росіян. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на cьогодні, 25 червня, бойовий корабель росіян залишається присутнім на чергуванні у Чорному морі. Окрім цього, в акваторію Азовського моря ворог вивів додаткову одиницю флоту, тож треба бути уважними до сигналів повітряної тривоги. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • у Чорному морі — 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", але ракети відсутні;
  • в Азовському морі — 7 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 16 ракет;
  • в Середземному морі російських військових кораблів немає.
Ворожі кораблі у морях на 25 червня
Інформація про ворожий флот на 25 червня. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:

  • до Чорного моря — 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 2 суден, з них жодне не рухалось з Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про флот росіян

Ми писали, що  у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-яку мить.

Також ми повідомляли, що країна-агресорка налагодила масштабне виробництво "Калібрів". Однак в той же час вона має складнощі з пуском цих крилатих ракет з Чорного моря. 

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ракетоносій

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