Рух флоту росіян станом на вівторок, 25 червня: ВМС

Бойовий корабель флоту росіян. Фото: росЗМІ

Станом на cьогодні, 25 червня, бойовий корабель росіян залишається присутнім на чергуванні у Чорному морі. Окрім цього, в акваторію Азовського моря ворог вивів додаткову одиницю флоту, тож треба бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі — 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", але ракети відсутні;

в Азовському морі — 7 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 16 ракет;

в Середземному морі російських військових кораблів немає.

Інформація про ворожий флот на 25 червня. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:

до Чорного моря — 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 2 суден, з них жодне не рухалось з Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Ми писали, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-яку мить.

Також ми повідомляли, що країна-агресорка налагодила масштабне виробництво "Калібрів". Однак в той же час вона має складнощі з пуском цих крилатих ракет з Чорного моря.