Движение флота россиян по состоянию на вторник, 25 июня: ВМС

Ракетоносители врага продолжают дежурить в Черном море — какая угроза для Одесчины
По состоянию на сегодняшний день, 25 июня, боевой корабль россиян остается присутствовать на дежурстве в Черном море. Кроме того, в акваторию Азовского моря враг вывел дополнительную единицу флота, поэтому нужно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море — 1 вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр", но ракеты отсутствуют;
- в Азовском море — 7 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп — до 16 ракет;
- в Средиземном море русских военных кораблей нет.
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:
- к Черному морю — 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря — 2 судов, из них ни одно не двигалось из Босфора.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.
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Мы писали, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.
Также мы сообщали, что страна-агрессорка наладила масштабное производство "Калибров". Однако в то же время она испытывает сложности с пуском этих крылатых ракет с Черного моря.
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