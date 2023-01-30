Ранок починається з тривоги: Братчук розповів про ситуацію на Одещині

Море може приносити небезпечні "сюрпризи"

Ніч в Одесі та області минула без сигналів повітряної тривоги. Однак зранку 30 січня оголошена тривога. Це свідчить про високу загрозу російських авіаційних та ракетних ударів.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ворог напередодні намагався активізувати певні дії і сигнал повітряної тривоги в Одесі та регіоні все-таки лунав. Я впевнений, що ви пам'ятаєте про заходи безпеки. Також не наражайте себе на мінну небезпеку, яка йде до нас від моря. Штормить, міни може викидати на берег та узбережжя", — сказав Братчук.

Тим часом, після останнього удару окупантів, в Одеській області досі діють екстрені відключення світла. Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БпЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі та перебувають під контролем ворога.

Ситуація в Україні

В Харкові від влучання російської ракети в житловий будинок загинула щонайменше одна людина. Три мешканці ураженого під’їзду отримали легкі травми.

Авіація, ракетні підрозділи та артилерія української армії протягом доби обстріляла кілька важливих об’єктів окупаційних військ рф. Зокрема, були уражені дві РЛС російської армії.

Війна, яку росія веде проти України, донині розгорталася у три основні періоди. Ініціатива у війні наразі за Україною, але росіяни можуть її перехопити.