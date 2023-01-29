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Загроза з Чорного моря: кораблі рф перебувають на чергуванні попри шторм

29 січня 2023 09:20
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова
Кораблі рф перебувають на чергуванні у Чорному морі
Категорично заборонено відвідувати морське узбережжя
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова

Ранок в Одесі та області пройшов під сигнали повітряної тривоги, тому загроза атаки залишається високою. Кораблі рф, не дивлячись на негоду, досі чатують у морі.

Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. 

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Наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 15 ворожих кораблів, серед яких 3 ракетоносії та два великі десантні кораблі. Загальний залп "Калібрів" може складати до 20 ракет.

Також останніми днями особливо високою є мінна небезпека. Через сильний шторм у морі, вибухонебезпечний прилад може зривати з якорів та прибити до узбережжя. 

"Море штормить, можливе зривання мін з якоря та винесення їх на узбережжя та детонація у воді", — наголошує речник ОВА.

Ситуація на фронті 

У південній, окупованій частині Запорізької області російська "адміністрація" перестала виплачувати людям соціальні виплати. Натомість усі українські виплати приходять вчасно.

В Інституті вивчення війни раніше зазначали, що запланований наступ росіян скоріш за все буде відбуватися в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині. Малоймовірно, що новий наступ буде спрямований на північ України з боку Білорусі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у лікарню селища Ювілейне у Луганській області доставили близько 300 найманців з ПВК "Вагнера". Однак лікарі відмовляються надавати їм допомогу, оскільки значна частина з поранених "вагнерівців" є носіями небезпечних інфекцій. 

Також раніше російський солдат 27-ї мотострілецької бригади поскаржився на величезні втрати серед особового складу. За його словами, з 30 бійців живими залишилися лише 10.

Британська розвідка раніше оприлюднила дані, що росія втратила понад 300 солдатів внаслідок удару по розміщенню військових у Макіївці біля Донецька 1 січня 2023 року. Більшість із них, швидше за все, були вбиті або зникли безвісти, а не поранені.

ФОТО: Укрінформ

 

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