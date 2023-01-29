Корабли России находятся на дежурстве в Черном море.

Категорически запрещено посещать морское побережье

Утро в Одессе и области прошло под сигналы воздушной тревоги, поэтому угроза атаки остается высокой. Корабли рф, несмотря на непогоду, до сих пор дежурят в море.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В настоящее время на боевом дежурстве в Черном море находится 15 вражеских кораблей, среди которых 3 ракетоносителя и два больших десантных корабля. Общий залп "Калибров" может составлять до 20 ракет.

Также в последние дни особенно высока минная опасность. Из-за сильного шторма в море взрывоопасный прибор может срывать с якорей и прибить к побережью.

"Море штормит, возможен срыв мин с якоря и вынесение их на побережье и детонация в воде", — отмечает спикер ОВА.

Ситуация на фронте

В южной, оккупированной части Запорожской области российская "администрация" перестала выплачивать людям социальные выплаты. Все украинские выплаты приходят вовремя.

В Институте изучения войны ранее отмечали, что запланированное наступление россиян, скорее всего, будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области. Маловероятно, что новое наступление будет направлено на север Украины со стороны Белоруссии.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в больницу поселка Юбилейное в Луганской области доставили около 300 наемников из ППК "Вагнера". Однако врачи отказываются оказывать им помощь, поскольку значительная часть из раненых "вагнеровцев" являются носителями опасных инфекций.

Также ранее российский солдат 27 мотострелковой бригады пожаловался на огромные потери среди личного состава. По его словам, из 30 бойцов в живых остались только 10.

Британская разведка ранее обнародовала данные, что россия потеряла более 300 солдат в результате удара по размещению военных в Макеевке возле Донецка 1 января 2023 года. Большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены.

ФОТО: Укринформ