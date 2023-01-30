Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Утро начинается с тревоги: Братчук рассказал о ситуации в Одесской области arrow

Утро начинается с тревоги: Братчук рассказал о ситуации в Одесской области

30 января 2023 08:29
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Светлана Довжук
Утро начинается с тревоги: Братчук рассказал о ситуации в Одесской области
Море может приносить опасные "сюрпризы"
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Светлана Довжук

Ночь в Одессе и области прошла без тревожных сигналов. Однако с утра 30 января объявлена тревога. Это говорит о высокой угрозе российских авиационных и ракетных ударов.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Читайте также:

"Враг накануне пытался активизировать определенные действия и сигнал воздушной тревоги в Одессе и регионе все-таки раздавался. Я уверен, что вы помните о мерах безопасности. Также не подвергайте себя минной опасности, которая идет к нам от моря. Штормит, мины может выбрасывать на берег и побережье" , — сказал Братчук.

 

Между тем, после последнего удара оккупантов, в Одесской области до сих пор действуют экстренные отключения света. Энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.

Ситуация в Украине

В Харькове от попадания российской ракеты в жилой дом погиб по меньшей мере один человек. Трое жителей пораженного подъезда получили легкие травмы.

Авиация, ракетные подразделения и артиллерия украинской армии в течение суток обстреляли несколько важных объектов оккупационных войск россии. В частности, были поражены две РЛС русской армии.

Война, которую россия ведет против Украины, по сей день разворачивалась в три основных периода. Инициатива в войне сейчас за Украиной, но россияне могут ее перехватить.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:59 Бывший соперник Усика рассказал, почему у Фьюри нет шансов в бою против украинца

Новина з фото

09:57 Обстрелы Донбасса: повреждены жилые дома, погиб человек

09:32 Буданов поделился своим видением будущих отношений между Украиной и россией

09:31 Спортсмены Одесской области собрали большой "урожай" медалей на чемпионате Украины

09:23 АЗС еще больше снизили цены: сколько сейчас стоит топливо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:03 Оккупанты начали вывозить в рф семьи мобилизованных во вражескую армию жителей Луганщины

08:53 От рук оккупантов погибли более 450 украинских детей, — Офис генпрокурора

08:46 Спекуляций станет меньше: Укрзализныця продает билеты по-новому

08:33 ВСУ за сутки уничтожили пол тысячи оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф

Новина з фото

08:28 Удар по дому и обстрелы приграничных районов: Харьковская ОВА сообщила о последствиях новых атак рф

Новина з відео

07:41 В Иране прогремели новые взрывы: что известно

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 января: Весам — решение сложных вопросов, Рыбам — продуктивный день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​​​​​Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек

Новина з відео

23:02 Последнее интервью: погибший глава МВД Монастырский рассказал, чего хотел бы больше всего

Новина з відео

22:47 Обстрел херсонского порта: экипаж поврежденного судна локализовал утечку нефти в Днепр

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:17 Зеленский написал письмо Макрону из-за допуска россиян к Олимпиаде-2024

Новина з відео

19:26 Американец после перелома спины установил рекорд Гиннеса на девятиметровом одноколесном велосипеде

Эксклюзив

17:25 Купить поесть и заплатить за коммуналку: сколько одесситам нужно зарабатывать в месяц для комфортной жизни

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Новина з відео

14:45 Враг готов к новому удару с Черного моря, — Братчук

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Эксклюзив

11:00 Одесские рынки заполонили импортные продукты: насколько сильно это повлияло на цены

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 45-я. В Беларуси начали исчезать "чмобики"

Актуальное по теме

None 30 Январь 09:58

Бывший соперник Усика рассказал, почему у Фьюри нет шансов в бою против украинца

None 30 Январь 09:57

Обстрелы Донбасса: повреждены жилые дома, погиб человек

None 30 Январь 09:32

Буданов поделился своим видением будущих отношений между Украиной и россией

None 30 Январь 09:31

Спортсмены Одесской области собрали большой "урожай" медалей на чемпионате Украины

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB