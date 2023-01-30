Утро начинается с тревоги: Братчук рассказал о ситуации в Одесской области
Ночь в Одессе и области прошла без тревожных сигналов. Однако с утра 30 января объявлена тревога. Это говорит о высокой угрозе российских авиационных и ракетных ударов.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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"Враг накануне пытался активизировать определенные действия и сигнал воздушной тревоги в Одессе и регионе все-таки раздавался. Я уверен, что вы помните о мерах безопасности. Также не подвергайте себя минной опасности, которая идет к нам от моря. Штормит, мины может выбрасывать на берег и побережье" , — сказал Братчук.
Между тем, после последнего удара оккупантов, в Одесской области до сих пор действуют экстренные отключения света. Энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.
Ситуация в Украине
В Харькове от попадания российской ракеты в жилой дом погиб по меньшей мере один человек. Трое жителей пораженного подъезда получили легкие травмы.
Авиация, ракетные подразделения и артиллерия украинской армии в течение суток обстреляли несколько важных объектов оккупационных войск россии. В частности, были поражены две РЛС русской армии.
Война, которую россия ведет против Украины, по сей день разворачивалась в три основных периода. Инициатива в войне сейчас за Украиной, но россияне могут ее перехватить.