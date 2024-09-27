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Реагуйте на тривоги — росіяни збільшили число ракетоносіїв у Чорному морі

27 вересня 2024 09:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Загроза для Одещини — скільки носіїв Калібрів у Чорному морі
Російський корабель запускає ракету. Ілюстративне фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Станом на ранок п'ятниці, 27 вересня, у Чорному морі перебуває два ворожих кораблі, здатних завдавати удару по Одещині. Ще один ракетоносій чатує у Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

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Інформація про флот РФ станом на 27 вересня. Фото: ВМС ЗСУ

Російські кораблі в морях 

  • Чорне море — три ворожих кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет;
  • Азовське море — ворожі кораблі відсутні;
  • Середземне море — один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Які російські ракетоносії Україна потопила та пошкодила за час війни

Україна продовжує завдавати ударів по російському флоту. Військові успішно потопили кілька важливих кораблів РФ, зокрема:

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").

  • Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" у районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").

  • Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).

  • Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

  • Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").

  • Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.

Нагадаємо, вночі в Одесі було чутно вибухи

Також вчора, 26 вересня, росіяни завдали ракетного удару по Одеському району. 

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів

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