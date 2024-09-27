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Реагируйте на тревоги — россияне увеличили число ракетоносителей в Черном море

27 сентября 2024 09:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Угроза для Одесчины — сколько носителей калибров в Черном море
Российский корабль запускает ракету. Иллюстративное фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

По состоянию на утро пятницы, 27 сентября, в Черном море находится два вражеских корабля, способных наносить удар по Одесчине. Еще один ракетоноситель подстерегает в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

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Информация о флоте РФ по состоянию на 27 сентября. Фото: ВМС ВСУ

Российские корабли в морях

  • Черное море — три вражеских корабля, два из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;
  • Азовское море — вражеские корабли отсутствуют;
  • Средиземное море — один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Какие российские ракетоносители Украина потопила и повредила за время войны

Украина продолжает наносить удары по российскому флоту. Военные успешно потопили несколько важных кораблей РФ, в частности:

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

  • Флагман Черноморского флота РФ, поражен двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе Змеиного острова 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

  • Поражен крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

  • Утоплен на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

  • Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Напомним, ночью в Одессе были слышны взрывы.

Также вчера, 26 сентября, россияне нанесли ракетный удар по Одесскому району.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей

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