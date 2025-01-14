Зеленська відвідала Одещину, яка мета

Перша леді Олена Зеленська відвідала Одещину. Фото: Facebook/Олена Зеленська

Перша леді Олена Зеленська відвідала відновлене укриття для школярів і вихованців дитячого садочку у Березівському районі Одещини. Сховище облаштували завдяки фінансуванню Фундації Олени Зеленської.

Про це повідомила сама перша леді.

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Що відомо

Діти одного з селищ Березівського району завдяки новому укриттю вперше вийшли на навчання офлайн. У перший день для учнів 9-11 класів організували профорієнтаційний воркшоп "Розшифруй свій код успіху" за участі Олени Зеленської. Підлітки мали можливість розкрити творчий потенціал і обрати майбутню професію.

"Для Фундації це перше укриття в дитсадку. Оскільки поруч розташований опорний ліцей, укриттям користуються і дошкільнята, і школярі", — наголосила Олена Зеленська.

В укритті створено сучасний безбар’єрний простір для безпечного навчання та відпочинку 500 дітей. У Фундації обіцяють цього року розширити проєкт із відновлення укриттів у школах і садочках. Уже незабаром відкриють іще дві захисні споруди на Одещині, а також п’ять об’єктів у Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Раніше ми розповідали, що категорично заборонено під час тривог. Також ми повідомляли про будівництво незвичайної захисної споруди на Одещині.