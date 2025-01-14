Зеленская посетила Одесскую область, какая цель

Первая леди Елена Зеленская посетила Одесскую область. Фото: Facebook/Елена Зеленская

Первая леди Елена Зеленская посетила восстановленное укрытие для школьников и воспитанников детского сада в Березовском районе Одесской области. Убежище обустроили благодаря финансированию Фонда Елены Зеленской.

Об этом сообщила сама первая леди.

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Что известно

Дети одного из поселков Березовского района благодаря новому укрытию впервые вышли на обучение офлайн. В первый день для учеников 9-11 классов организовали профориентационный воркшоп "Расшифруй свой код успеха" при участии Елены Зеленской. Подростки имели возможность раскрыть творческий потенциал и выбрать будущую профессию.

"Для Фундации это первое укрытие в детсаду. Поскольку рядом расположен опорный лицей, укрытием пользуются и дошкольники, и школьники", — подчеркнула Елена Зеленская.

В укрытии создано современное безбарьерное пространство для безопасного обучения и отдыха 500 детей. В Фонде обещают в этом году расширить проект по восстановлению укрытий в школах и садиках. Уже вскоре откроют еще два защитных сооружения в Одесской области, а также пять объектов в Николаевской и Днепропетровской областях.

Ранее мы рассказывали, что категорически запрещено во время тревог. Также мы сообщали о строительстве необычного защитного сооружения в Одесской области.