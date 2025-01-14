Зеленская посетила Одесскую область, какая цель

Реалии образования во время войны — Зеленская в Одесской области
Первая леди Елена Зеленская посетила восстановленное укрытие для школьников и воспитанников детского сада в Березовском районе Одесской области. Убежище обустроили благодаря финансированию Фонда Елены Зеленской.
Об этом сообщила сама первая леди.
Что известно
Дети одного из поселков Березовского района благодаря новому укрытию впервые вышли на обучение офлайн. В первый день для учеников 9-11 классов организовали профориентационный воркшоп "Расшифруй свой код успеха" при участии Елены Зеленской. Подростки имели возможность раскрыть творческий потенциал и выбрать будущую профессию.
"Для Фундации это первое укрытие в детсаду. Поскольку рядом расположен опорный лицей, укрытием пользуются и дошкольники, и школьники", — подчеркнула Елена Зеленская.
В укрытии создано современное безбарьерное пространство для безопасного обучения и отдыха 500 детей. В Фонде обещают в этом году расширить проект по восстановлению укрытий в школах и садиках. Уже вскоре откроют еще два защитных сооружения в Одесской области, а также пять объектов в Николаевской и Днепропетровской областях.
Ранее мы рассказывали, что категорически запрещено во время тревог. Также мы сообщали о строительстве необычного защитного сооружения в Одесской области.
Читайте Новини.LIVE!