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Регіон накрив антициклон: якою буде погода в Одесі та області

22 лютого 2023 07:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі та області 22 лютого
Детальний прогноз погоди в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вже кілька днів в Одесі та області вирує негода. Синоптики попереджають, що сильний вітер слід очікувати й сьогодні.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Синоптики повідомляють, що день має пройти без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-17 м/с. Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області

В області слід чекати на мінливу хмарність. Вдень без істотних опадів.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-17 м/с. Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 7-12°С тепла. На автошляхах області видимість добра.

Погода в Україні

Українців попередили про небезпеку. Вже 21-22 лютого на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей можливо сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях.

Тим часом погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням. Цього року весна буде теплішою, аніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна й водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається.

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