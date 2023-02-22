Прогноз погоды в Одессе и области 22 февраля.

Подробный прогноз погоды в Одесской области

Уже несколько дней в Одессе и области бурлит непогода. Синоптики предупреждают, что сильный ветер следует ожидать и сегодня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня ожидается облачность с прояснениями. Синоптики сообщают, что день должен пройти без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-17 м/с. Температура ночью 2-4°С тепла, днем 8-10°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области следует ожидать переменную облачность. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-17 м/с. Температура ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С тепла. На автодорогах области видимость добра.

Погода в Украине

Украинцев предупредили об опасности. Уже 21-22 февраля на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках.

Между тем погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением. В этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предвидится.