Прогноз погоды в Одессе и области 22 февраля.

Регион накрыл антициклон: какой будет погода в Одессе и области
Уже несколько дней в Одессе и области бурлит непогода. Синоптики предупреждают, что сильный ветер следует ожидать и сегодня.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня ожидается облачность с прояснениями. Синоптики сообщают, что день должен пройти без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-17 м/с. Температура ночью 2-4°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В области следует ожидать переменную облачность. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-17 м/с. Температура ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С тепла. На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
Украинцев предупредили об опасности. Уже 21-22 февраля на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках.
Между тем погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением. В этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предвидится.