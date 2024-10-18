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Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

18 жовтня 2024 18:49
Рвачова Анастасія - редактор
Рейди ТЦК в ресторанах та барах: що про це думають одесити
Рейди ТЦК у закладах Одеси. Фото: скриншот з відео/ Братчук
Рвачова Анастасія - редактор

Одеська область залишається серед лідерів за кількістю скандалів за участі цивільних та працівників ТЦК. Донедавна найчастіше вони виникали у громадському транспорті та у людних місцях, проте зараз рейди дійшли до закладів харчування на центральних вулицях міста. 

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, як вони ставляться до таких рейдів ТЦК. 

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Чому рейди ТЦК потрібні

Одесити впевнені, що мобілізацію проводити потрібно, адже війна триває і країні необхідна допомога громадян. Але абсолютна більшість наголошує на тому, що силою тягти людей на фронт не можна. Зокрема, Тетяна вважає, що людину потрібно не залякувати армією, а навпаки  заохочувати. І ставитися до чоловіків гідно. 

"Мені зовсім не подобається, як це все проходить: хлопців силою хапають та тягнуть. Я негативно ставлюся до такого. Це наші громадяни, а до них ставляться, як до якихось злочинців. Скільки від них користі буде на фронті, якщо вони не хочуть? Краще все робити цивілізованим шляхом", — вважає Тетяна. 

Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE
Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE

Частково жінку підтримує й Дарʼя, яка вважає, що люди, яких "силою пхають до буса", зробили свій вибір щодо участі у війні. Але водночас дівчина зазначає, що ці чоловіки теж роблять помилку, відпочиваючи у таких закладах. 

"Я думаю, що такі рейди потрібно проводити. Тому що людина, яка себе береже, не буде ходити по клубах та ресторанах. До того ж, мобілізації не повинно бути лише серед бідних", — додає Дарʼя. 

Одеситка Дарʼя. Фото: Новини.LIVE
Одеситка Дарʼя. Фото: Новини.LIVE

Треба змінювати підходи мобілізації 

Слід сказати, що люди виступають за зміни у мобілізаційних процесах та загалом зазначають про реформу армії. Так, Катерина не заперечує, що призов до армії повинен продовжуватися. Але жінка підкреслює, що працівникам ТЦК потрібно поводити себе інакше, бо своїми діями вони дискредитують не лише себе, а й сферу в цілому. 

"Виключно моя думка — ні. Таким чином ТЦК себе дискредитує", — каже Катерина. 

Одеситка Катерина. Фото: Новини.LIVE
Одеситка Катерина. Фото: Новини.LIVE

А от Аліна проти показових рейдів, бо "мобілізовані таким чином" зовсім не налаштовані на боротьбу та перемогу нашої країни. І, на жаль, вони гинуть набагато частіше, ніж професіональні військові. 

"Не треба цього робити. От зловлять цих чоловіків, відправлять на навчання, але вони ж свідомо не хочуть нічого робити. І через це вони гинуть швидше, бо вони зовсім не вмотивовані воювати. Потрібен інший підхід, а проблеми влади — саме в жорстких методах. Так, вони необхідні, але треба трохи інакше їх реалізувати", — підкреслює Аліна. 

Одеситка Аліна. Фото: Новини.LIVE
Одеситка Аліна. Фото: Новини.LIVE

У Верховній Раді зазначають, що посилені рейди ТЦК по закладах харчування викликані тим, що нема ким поповнювати військові формування. Але у суспільства вони викликали неоднозначні реакції: хтось обурюється, що ТЦК заважають приватному життю, а хтось радіє, адже "мобілізація дійшла до багатих". Тож якими будуть результати цих облав, ми дізнаємося згодом. 

Нагадаємо, 11 жовтня працівники ТЦК влаштували облаву біля Палацу спорту у Києві, де проходив концерт гурту "Океан Ельзи". Близько 50 військових перевіряли документи чоловіків, які були на заході.

Також ми писали, що у Львові люди в балаклавах, імовірно, представники ТЦК, увірвалися на весілля в ресторані. Гості стали свідками агресивних дій, після чого з вигуками "ганьба" вигнали непроханих відвідувачів.

ТЦК та СП Одеса мобілізація скандал війна в Україні опитування Новини Одеси

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