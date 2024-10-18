Рейды ТЦК в ресторанах и барах: что об этом думают одесситы

Рейды ТЦК в Одессе. Фото: скриншот с видео/ Братчук

Одесская область остается среди лидеров по количеству скандалов с участием гражданских и работников ТЦК. До недавнего времени они чаще всего возникали в общественном транспорте и в людных местах, однако сейчас рейды дошли до заведений питания на центральных улицах города.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, как они относятся к таким рейдам ТЦК.

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Почему рейды ТЦК нужны

Одесситы уверены, что мобилизацию проводить нужно, потому что война продолжается и стране необходима помощь граждан. Но абсолютное большинство подчеркивает, что силой тянуть людей на фронт нельзя. В частности, Татьяна считает, что человека нужно не запугивать армией, а наоборот — поощрять. И относиться к мужчинам достойно.

"Мне совсем не нравится, как это все проходит: ребят силой хватают и тянут. Я отрицательно отношусь к такому. Это наши граждане, а к ним относятся, как к каким-то преступникам. Сколько от них пользы будет на фронте, если они не хотят? Лучше все делать цивилизованным путем", — считает Татьяна.

Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE

Частично женщину поддерживает и Дарья, которая считает, что люди, которых "силой толкают к бусу", сделали свой выбор по участию в войне. Но в то же время девушка отмечает, что эти мужчины тоже совершают ошибку, отдыхая в таких заведениях.

"Я думаю, что такие рейды нужно проводить. Потому что берегущий себя человек не будет ходить по клубам и ресторанам. К тому же, мобилизации не должно быть только среди бедных", — добавляет Дарья.

Одесситка Дарья. Фото: Новини.LIVE

Надо менять подходы к мобилизации

Следует сказать, что люди выступают за изменения в мобилизационных процессах и отмечают в целом реформу армии. Да, Екатерина не отрицает, что призыв в армию должен продолжаться. Но женщина подчеркивает, что работникам ТЦК нужно вести себя по-другому, потому что своими действиями они дискредитируют не только себя, но и сферу в целом.

"Исключительно мое мнение — нет. Таким образом, ТЦК себя дискредитирует", — говорит Екатерина.

Одесситка Екатерина. Фото: Новини.LIVE

А вот Алина — против показательных рейдов, потому что "мобилизованные таким образом" совсем не настроены на борьбу и победу нашей страны. И, к сожалению, они гибнут гораздо чаще, чем профессиональные военные.

"Не надо этого делать. Вот поймают этих мужчин, отправят на учебу, но они же сознательно не хотят ничего делать. И из-за этого они гибнут быстрее, потому что они совсем не мотивированы воевать. Нужен другой подход, а проблемы власти именно в жестких методах. Да, они необходимы, но нужно несколько иначе их реализовывать", — подчеркивает Алина.

Одесситка Алина. Фото: Новини.LIVE

В Верховной Раде отмечают, что усиленные рейды ТЦК по заведениям питания вызваны тем, что некем пополнять военные формирования. Но у общества они вызвали неоднозначные реакции: кто возмущается, что ТЦК мешают частной жизни, а кто радуется, ведь "мобилизация дошла до богатых". А вот какими будут результаты этих облав, мы узнаем впоследствии.

Напомним, 11 октября работники ТЦК устроили облаву у Дворца спорта в Киеве, где проходил концерт группы "Океан Эльзы". Около 50 военных проверяли документы находившихся на мероприятии мужчин.

Также мы писали, что во Львове люди в балаклавах, вероятно, представители ТЦК ворвались на свадьбу в ресторане. Гости стали свидетелями агрессивных действий, после чего с криками "наньба" выгнали незваных посетителей.