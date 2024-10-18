Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы arrow

Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

18 октября 2024 18:49
Рвачова Анастасия - редактор
Рейды ТЦК в ресторанах и барах: что об этом думают одесситы
Рейды ТЦК в Одессе. Фото: скриншот с видео/ Братчук
Рвачова Анастасия - редактор

Одесская область остается среди лидеров по количеству скандалов с участием гражданских и работников ТЦК. До недавнего времени они чаще всего возникали в общественном транспорте и в людных местах, однако сейчас рейды дошли до заведений питания на центральных улицах города.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, как они относятся к таким рейдам ТЦК.

Читайте также:

Почему рейды ТЦК нужны

Одесситы уверены, что мобилизацию проводить нужно, потому что война продолжается и стране необходима помощь граждан. Но абсолютное большинство подчеркивает, что силой тянуть людей на фронт нельзя. В частности, Татьяна считает, что человека нужно не запугивать армией, а наоборот — поощрять. И относиться к мужчинам достойно.

"Мне совсем не нравится, как это все проходит: ребят силой хватают и тянут. Я отрицательно отношусь к такому. Это наши граждане, а к ним относятся, как к каким-то преступникам. Сколько от них пользы будет на фронте, если они не хотят? Лучше все делать цивилизованным путем", — считает Татьяна.

Одесситка Татьяна. Новини.LIVE
Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE

Частично женщину поддерживает и Дарья, которая считает, что люди, которых "силой толкают к бусу", сделали свой выбор по участию в войне. Но в то же время девушка отмечает, что эти мужчины тоже совершают ошибку, отдыхая в таких заведениях.

"Я думаю, что такие рейды нужно проводить. Потому что берегущий себя человек не будет ходить по клубам и ресторанам. К тому же, мобилизации не должно быть только среди бедных", — добавляет Дарья.

Одесситка Дарья. Фото: Новини.LIVE
Одесситка Дарья. Фото: Новини.LIVE

Надо менять подходы к мобилизации

Следует сказать, что люди выступают за изменения в мобилизационных процессах и отмечают в целом реформу армии. Да, Екатерина не отрицает, что призыв в армию должен продолжаться. Но женщина подчеркивает, что работникам ТЦК нужно вести себя по-другому, потому что своими действиями они дискредитируют не только себя, но и сферу в целом.

"Исключительно мое мнение — нет. Таким образом, ТЦК себя дискредитирует", — говорит Екатерина.

Одесситка Екатерина. Фото: Новини.LIVE
Одесситка Екатерина. Фото: Новини.LIVE

А вот Алина — против показательных рейдов, потому что "мобилизованные таким образом" совсем не настроены на борьбу и победу нашей страны. И, к сожалению, они гибнут гораздо чаще, чем профессиональные военные.

"Не надо этого делать. Вот поймают этих мужчин, отправят на учебу, но они же сознательно не хотят ничего делать. И из-за этого они гибнут быстрее, потому что они совсем не мотивированы воевать. Нужен другой подход, а проблемы власти именно в жестких методах. Да, они необходимы, но нужно несколько иначе их реализовывать", — подчеркивает Алина.

Одесситка Алина. Фото: Новини.LIVE
Одесситка Алина. Фото: Новини.LIVE

В Верховной Раде отмечают, что усиленные рейды ТЦК по заведениям питания вызваны тем, что некем пополнять военные формирования. Но у общества они вызвали неоднозначные реакции: кто возмущается, что ТЦК мешают частной жизни, а кто радуется, ведь "мобилизация дошла до богатых". А вот какими будут результаты этих облав, мы узнаем впоследствии.

Напомним, 11 октября работники ТЦК устроили облаву у Дворца спорта в Киеве, где проходил концерт группы "Океан Эльзы". Около 50 военных проверяли документы находившихся на мероприятии мужчин.

Также мы писали, что во Львове люди в балаклавах, вероятно, представители ТЦК ворвались на свадьбу в ресторане. Гости стали свидетелями агрессивных действий, после чего с криками "наньба" выгнали незваных посетителей.

ТЦК и СП Одесса мобилизация скандал война в Украине опрос Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:00 Поддерживает ли США План победы Украины — заявление главы Пентагона

18:58 Одну категорию военных хотят уволить со службы — изменения в законе

18:53 В Киеве заказали ремонт часов на здании мэрии — сколько потратят средств

18:53 Россияне казнили раненого военнослужащего ВСУ — начато расследование

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

18:33 В Укргидрометцентре назвали регионы, которые завтра накроют заморозки

18:10 Зеленский объяснил, как в дальнейшем США будут оказывать помощь Украине

18:02 Поторопитесь с выездом — движение к границе по трассе Одесса — Рени затруднено

17:57 Глава Пентагона разъяснил, что сейчас делается для защиты Украины

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

19:00 Поддерживает ли США План победы Украины — заявление главы Пентагона

18:58 Одну категорию военных хотят уволить со службы — изменения в законе

18:53 В Киеве заказали ремонт часов на здании мэрии — сколько потратят средств

18:53 Россияне казнили раненого военнослужащего ВСУ — начато расследование

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

18:33 В Укргидрометцентре назвали регионы, которые завтра накроют заморозки

18:10 Зеленский объяснил, как в дальнейшем США будут оказывать помощь Украине

18:02 Поторопитесь с выездом — движение к границе по трассе Одесса — Рени затруднено

17:57 Глава Пентагона разъяснил, что сейчас делается для защиты Украины

17:42 Сырский провел совещание с руководителями Вооруженных сил — о чем говорили

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК - 80x80

Не в этом году точно — когда может стартовать реформа МСЭК

Text

08:00 Мобилизация женщин и возвращение к ядерному оружию — эфир Ранок.LIVE

Text

03:16 Это цинично и смешно — боец ВСУ высказался о "прокурорах-инвалидах" с Хмельнитчины

17 октября 2024
Text

23:53 Военный заявил, что в войне должны принять участие женщины и пенсионеры

Text

23:52 Электроэнергия в Украине подорожает — эксперт назвал коридор цен

Text

18:43 Нардеп заявил, что большое количество уклонистов является провалом государства

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают