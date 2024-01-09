Рейди ТЦК в Одесі — зʼявилися нові подробиці зупинки громадського транспорту

ТЦК в одеському тролейбусі. Фото: скриншот

У мережі зʼявилися нові подробиці скандальної поведінки одеських працівників ТЦК. Людей обурило те, що військовослужбовці зупиняють громадський транспорт у пошуку своїх "жертв".

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Під час чергової зупинки громадського транспорту для виявлення мобілізаційного ресурсу, містяни обурилися діями військових та почали з підвищеним тоном виганяти їх на вулиці. Подія сталася сьогодні зранку у тролейбусі №10.

"Вийшли звідси. Як ви себе поводите взагалі? Ви зараз нікого не заберете", — обурюються містяни.

Зазначимо, що працівники ТЦК ніяк не відреагували. Після чого небайдужі містяни зібралися викликати поліцію.

Крім того, автора одного з відео затримали на місці за начеб-то "зйомку" військових.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Одесі знову розгорівся скандал навколо ТЦК. Військовослужбовці в густонаселеному мікрорайоні зупинили одразу трамвай та дві маршрутки для пошуку потенційних мобілізованих.

Також ми писали, що голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів, чому представники територіальних центрів комплектування хапають людей на вулиці. За його словами, такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування.