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Рейди ТЦК в Одесі — зʼявилися нові подробиці зупинки громадського транспорту

9 січня 2024 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Рейди ТЦК в Одесі — зʼявилися нові подробиці зупинки громадського транспорту
ТЦК в одеському тролейбусі. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У мережі зʼявилися нові подробиці скандальної поведінки одеських працівників ТЦК. Людей обурило те, що військовослужбовці зупиняють громадський транспорт у пошуку своїх "жертв". 

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж. 

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Під час чергової зупинки громадського транспорту для виявлення мобілізаційного ресурсу, містяни обурилися діями військових та почали з підвищеним тоном виганяти їх на вулиці. Подія сталася сьогодні зранку у тролейбусі №10.

"Вийшли звідси. Як ви себе поводите взагалі? Ви зараз нікого не заберете", — обурюються містяни.  

Зазначимо, що працівники ТЦК ніяк не відреагували. Після чого небайдужі містяни зібралися викликати поліцію. 

Крім того, автора одного з відео затримали на місці за начеб-то "зйомку" військових.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Одесі знову розгорівся скандал навколо ТЦК. Військовослужбовці в густонаселеному мікрорайоні зупинили одразу трамвай та дві маршрутки для пошуку потенційних мобілізованих. 

Також ми писали, що голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів, чому представники територіальних центрів комплектування хапають людей на вулиці. За його словами, такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування.

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