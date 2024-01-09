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Рейды ТЦК в Одессе — появились новые подробности остановки общественного транспорта

9 января 2024 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Рейды ТЦК в Одессе — появились новые подробности остановки общественного транспорта
Проверка документов у военнообязанных мужчин. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сети появились новые подробности скандального поведения одесских работников ТЦК. Людей возмутило, что военнослужащие останавливают общественный транспорт в поиске своих "жертв".

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Одесситы возмущаются действиями ТЦК

Во время очередной остановки общественного транспорта для выявления мобилизационного ресурса горожане возмутились действиями военных и начали с повышенным тоном выгонять их на улицы. Событие произошло сегодня утром в троллейбусе №10.

"Вышли отсюда. Как вы себя ведете вообще? Вы сейчас никого не заберете", — возмущаются горожане. 

Отметим, что работники ТЦК никак не отреагировали. После чего неравнодушные горожане собрались вызвать полицию.

Кроме того, автор одного из видео задержали на месте за вроде бы "съемку" военных.

Напомним, сегодня утром в Одессе снова разгорелся скандал вокруг ТЦК. Военнослужащие в густонаселенном микрорайоне остановили сразу трамвай и две маршрутки для поиска потенциальных мобилизованных.

Также мы писали, что глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, почему представители территориальных центров комплектования хватают людей на улице. По его словам, такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании.

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