В Одеській області ремонтують трасу за технологіями ЛЕМС

Ремонт траси в Одеській області. Фото: Служба відновлення інфраструктури

Сьогодні, 1 вересня, в Одеській області розпочався ремонт основних частин автомагідстралі М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест). Дорожники використовують новітню систему з влаштування тонкошарового покриття на автошляху за технологією ЛЕМС.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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За інформацією фахівців, це тонкошарове захисне покриття доріг, яке створюється на основі литих емульсійно-мінеральних сумішей та запобігає передчасному руйнуванню дороги. На попередньо вирівняну поверхню автодороги укладається лита сформована емульсійно-мінеральна суміш, яка формує захисний шар.

"Роботи проводимо в межах експлуатаційного утримання. На ділянці проведення ремонтних робіт організовано реверсивний рух автомобільного транспорту. Прохання до водіїв поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та звертати увагу на влаштовані тимчасові дорожні знаки", — йдеться у повідомленні відомства.

Принципи дії

Основні компоненти — щебенева суміш, цемент, спеціальна бітумна емульсія, емульгатор.

Компоненти завантажуються в бункери машини, де в автоматичному режимі.

Виготовлення суміші та її нанесення майже повністю автоматизоване.

Машина наносить два шари покриття — вирівнювальний та фінішний.

Чим корисна технологія

відбувається герметизація тріщин і невеликих вибоїн;

підвищується шорсткість та зчіпні властивості;

влаштовується рівне покриття;

упереджуються ризики тріщиноутворення;

покриття та основа захищаються від водонасичення.

Тягнутися в заторі не любить ніхто з водіїв, тому всі намагаються з нього вискочити за будь-яку ціну. Але інколи такою ціною стає сума штрафу або й ще гірше — аварія. Новини.LIVE підготували цікаву задачку для автолюбителів.