В Одесской области ремонтируют трассу по технологиям ЛЭМС

Ремонт трасс в Одесской области. Фото: Служба восстановления инфраструктуры

Сегодня, 1 сентября, в Одесской области начался ремонт основных частей автомагистрали М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест). Дорожники используют новую систему по устройству тонкослойного покрытия на автодороге по технологии ЛЭМС.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области .

Читайте также:

По информации специалистов, это тонкослойное защитное покрытие дорог, создаваемое на основе литых эмульсионно-минеральных смесей, предотвращающее преждевременное разрушение дороги. На предварительно выровненную поверхность автодороги укладывается литая сформированная эмульсионно-минеральная смесь, формирующая защитный слой.

"Работы проводим в рамках эксплуатационного содержания. На участке проведения ремонтных работ организовано реверсивное движение автомобильного транспорта. Просьба к водителям отнестись с пониманием к временным неудобствам и обращать внимание на устроенные временные дорожные знаки", — говорится в сообщении ведомства.

Принципы действия

Основные компоненты — щебеночная смесь, цемент, специальная битумная эмульсия, эмульгатор.

Компоненты загружаются в бункеры машины, где в автоматическом режиме.

Изготовление смеси и ее нанесение почти полностью автоматизировано.

Машина наносит два слоя покрытия — выравнивающий и финишный.

Чем полезна технология

происходит герметизация трещин и небольших выбоин;

повышается шероховатость и сцепные свойства;

устраивается ровное покрытие;

предупреждаются риски трещинообразования;

покрытие и основание защищаются от водонасыщения.

Тянуться в пробке не любит никто из водителей, поэтому все пытаются из него выскочить любой ценой. Но иногда такой ценой становится сумма штрафа или еще хуже — авария. Новини.LIVE подготовили интересную задачку для автолюбителей.