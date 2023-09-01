В Одесской области ремонтируют трассу по технологиям ЛЭМС

Ремонт трассы Одесса — Рени по новым технологиям: какие преимущества
Сегодня, 1 сентября, в Одесской области начался ремонт основных частей автомагистрали М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест). Дорожники используют новую систему по устройству тонкослойного покрытия на автодороге по технологии ЛЭМС.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области .
По информации специалистов, это тонкослойное защитное покрытие дорог, создаваемое на основе литых эмульсионно-минеральных смесей, предотвращающее преждевременное разрушение дороги. На предварительно выровненную поверхность автодороги укладывается литая сформированная эмульсионно-минеральная смесь, формирующая защитный слой.
"Работы проводим в рамках эксплуатационного содержания. На участке проведения ремонтных работ организовано реверсивное движение автомобильного транспорта. Просьба к водителям отнестись с пониманием к временным неудобствам и обращать внимание на устроенные временные дорожные знаки", — говорится в сообщении ведомства.
Принципы действия
- Основные компоненты — щебеночная смесь, цемент, специальная битумная эмульсия, эмульгатор.
- Компоненты загружаются в бункеры машины, где в автоматическом режиме.
- Изготовление смеси и ее нанесение почти полностью автоматизировано.
- Машина наносит два слоя покрытия — выравнивающий и финишный.
Чем полезна технология
- происходит герметизация трещин и небольших выбоин;
- повышается шероховатость и сцепные свойства;
- устраивается ровное покрытие;
- предупреждаются риски трещинообразования;
- покрытие и основание защищаются от водонасыщения.
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