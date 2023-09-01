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Ремонт трассы Одесса — Рени по новым технологиям: какие преимущества

1 сентября 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области ремонтируют трассу по технологиям ЛЭМС
Ремонт трасс в Одесской области. Фото: Служба восстановления инфраструктуры
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 1 сентября, в Одесской области начался ремонт основных частей автомагистрали М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест). Дорожники используют новую систему по устройству тонкослойного покрытия на автодороге по технологии ЛЭМС.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области .

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По информации специалистов, это тонкослойное защитное покрытие дорог, создаваемое на основе литых эмульсионно-минеральных смесей, предотвращающее преждевременное разрушение дороги. На предварительно выровненную поверхность автодороги укладывается литая сформированная эмульсионно-минеральная смесь, формирующая защитный слой.

"Работы проводим в рамках эксплуатационного содержания. На участке проведения ремонтных работ организовано реверсивное движение автомобильного транспорта. Просьба к водителям отнестись с пониманием к временным неудобствам и обращать внимание на устроенные временные дорожные знаки", — говорится в сообщении ведомства.

Принципы действия

  • Основные компоненты — щебеночная смесь, цемент, специальная битумная эмульсия, эмульгатор.
  • Компоненты загружаются в бункеры машины, где в автоматическом режиме.
  • Изготовление смеси и ее нанесение почти полностью автоматизировано.
  • Машина наносит два слоя покрытия — выравнивающий и финишный.

Чем полезна технология

  • происходит герметизация трещин и небольших выбоин;
  • повышается шероховатость и сцепные свойства;
  • устраивается ровное покрытие;
  • предупреждаются риски трещинообразования;
  • покрытие и основание защищаются от водонасыщения.

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