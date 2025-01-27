"Південний в Одеській області оголосив тендер на 5 мільйонів

Порт "Південний" на Одещині. Фото6 АМПУ

Морський торговельний порт "Південний" в Одеській області оголосив тендер на майже п'ять мільйонів гривень. Йдеться про ремонт та обслуговування двох грейферів моделі VSG/Q.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних системи електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення тендеру. Фото: скриншот

Деталі аукціону

Пропозицію підрядник може подати протягом семи календарних днів, а оскарження кваліфікації претендента становить не більше п’яти. Аукціон відбудеться 4 лютого у форматі відкритих торгів з особливостями, оскільки уряд ще на початку повномасштабного вторгнення РФ тимчасово скасував електронні аукціони.

Деталі аукціону. Фото: скриншот

Про що йдеться

Грейфер — великий залізний черпак на вантажопідйомному крані. Він призначений для зачерпування і вивантаження піску, брухту чи гірських порід.

Приклад грейферу. Фото: Кранкомплект

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому в Одесі заморозили ремонт Іванівського шляхопроводу, та про скандал навколо ймовірних корупційних схем із тендером на ремонт пошкодженого ракетним ударом "Охматдиту".