"Пивденный в Одесской области объявил тендер на 5 миллионов

Порт "Южный" в Одесской области. Фото6 АМПУ

Морской торговый порт "Южный" в Одесской области объявил тендер на почти пять миллионов гривен. Речь идет о ремонте и обслуживании двух грейферов модели VSG/Q.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных системы электронных закупок Prozorro.

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Объявление тендера. Фото: скриншот

Детали аукциона

Предложение подрядчик может подать в течение семи календарных дней, а обжалование квалификации претендента составляет не более пяти. Аукцион состоится 4 февраля в формате открытых торгов с особенностями, поскольку правительство еще в начале полномасштабного вторжения РФ временно отменило электронные аукционы.

Детали аукциона. Фото: скриншот

О чем идет речь

Грейфер — большой железный черпак на грузоподъемном кране. Он предназначен для зачерпывания и выгрузки песка, лома или горных пород.

Пример грейфера. Фото: Кранкомплект

Напомним, недавно мы писали о том, почему в Одессе с аморозили ремонт Ивановского путепровода и о скандале вокруг вероятных коррупционных схем с тендером на ремонт поврежденного ракетным ударом "Охматдета".