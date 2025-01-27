"Пивденный в Одесской области объявил тендер на 5 миллионов

Ремонт за почти 5 миллионов — Южный объявил тендер
Морской торговый порт "Южный" в Одесской области объявил тендер на почти пять миллионов гривен. Речь идет о ремонте и обслуживании двух грейферов модели VSG/Q.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных системы электронных закупок Prozorro.
Детали аукциона
Предложение подрядчик может подать в течение семи календарных дней, а обжалование квалификации претендента составляет не более пяти. Аукцион состоится 4 февраля в формате открытых торгов с особенностями, поскольку правительство еще в начале полномасштабного вторжения РФ временно отменило электронные аукционы.
О чем идет речь
Грейфер — большой железный черпак на грузоподъемном кране. Он предназначен для зачерпывания и выгрузки песка, лома или горных пород.
Напомним, недавно мы писали о том, почему в Одессе с аморозили ремонт Ивановского путепровода и о скандале вокруг вероятных коррупционных схем с тендером на ремонт поврежденного ракетным ударом "Охматдета".
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