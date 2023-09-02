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Ремонти судів та вишів: експерти склали рейтинг найдорожчих тендерів на Одещині

2 вересня 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Рейтинг найбільших витрат громад Одещини у серпні
Засідання аукціону. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Експерти провели аналіз найбільших тендерів в Одеській області за серпень 2023 року. В рамках цього проєкту експерти агентства проаналізували найбільші закупівлі у регіоні за серпень 2023 року, які направлені на чергові стадіони, парки та незрозумілі ремонти.

Про це Новини.LIVE дізналися з результатів дослідження рейтингового агенства "ElitExpert".

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Хто очолює рейтинг

Перше місце — Одеська міська рада, яка витратила з бюджету на тендери лише в серпні 137,8 мільйона гривень. Значну частину цих коштів виділено на скандальний ремонт Київського районного суду — 106,3 мільйона, а ще 25 мільйонів пішло на придбання засобів оповіщення та інформування населення.

Аукціон на ремонт суду. Фото: Prozorro
Аукціон на закупівлю засобів оповіщення. Фото: Prozorro

Друге місце — Одеська ОВА, яка витратила 102,1 мільйона гривень. Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації оприлюднив тендер та вже підписав договір на капітальний ремонт приміщень Національного університету "Одеська політехніка", пошкоджених внаслідок збройної агресії — на 42,3 мільйона грн. Також департамент капітального будівництва Одеської ОДА планує реставрацію фасадів та покрівлі будівлі Одеського театру юного глядача ім. Юрія Олеши за 31,7 млн грн та будівництво споруди цивільного захисту на території Арцизького ліцею №5 (Болградський район) за 28,1 млн грн.

Тендер на реставрацію ТЮЗу. Фото: Prozorro
Тендер на ремонт гімназії. Фото: Prozorro

Третє місце — Маяківська сільська рада, яка витратила 45,8 мільйона гривень. Депутати планують споруду цивільного захисту (ПРУ) на території Йосипівського ліцею за 44,3 млн грн. Населення села Йосипівка становить 1429 осіб. Замість конкурентної процедури громада уклала прямий договір з ТОВ "СТАНІ МАГНУМ", статутний капітал підприємства — 12 000 грн. Варто зазначити, що чистий прибуток цього ТОВ у 2020 році становив 13800 грн, у 2021 році відомості не подавались, у 2022-му — 4800 грн. Також підприємство має зобов’язання (борг) на 2,2 млн грн.

Аукціон на ремонт ліцею. Фото: Prozorro

Нагадаємо, міська влада планує закупити для одеських муніципалів флотилію моторних човнів. Загалом мерія виділила з бюджетних коштів понад 28 мільйонів гривень.

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