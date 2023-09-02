Рейтинг наибольших расходов общин Одесщины в августе

Заседание аукциона. Фото иллюстративное: pixabay

Эксперты провели анализ крупнейших тендеров в Одесской области за август 2023 года. В рамках этого проекта эксперты агентства проанализировали крупнейшие закупки в регионе за август 2023 года, которые направлены на очередные стадионы, парки и непонятные ремонты.

Об этом Новини.LIVE узнали из результатов исследования рейтингового агентства "ElitExpert".

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Многомиллионные расходы во время войны выглядят довольно бессмысленно и некстати, особенно когда одновременно с ними неравнодушные горожане выступают за отмену ряда тендеров.

Кто возглавляет рейтинг

Первое место — Одесский городской совет, который потратил из бюджета на тендеры только в августе 137,8 миллиона гривен. Значительная часть этих средств выделена на скандальный ремонт Киевского районного суда — 106,3 миллиона, а еще 25 миллионов ушло на приобретение средств оповещения и информирования населения.

Аукцион по ремонту суда. Фото: Prozorro

Аукцион на закупку средств оповещения. Фото: Prozorro

Второе место — Одесская ОВА, которая потратила 102,1 миллиона гривен. Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской областной государственной администрации обнародовал тендер и подписал договор на капитальный ремонт помещений Национального университета "Одесская политехника", поврежденных в результате вооруженной агрессии — на 42,3 миллиона грн. Также департамент капитального строительства Одесской ОГА планирует реставрацию фасадов и крыши здания Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши за 31,7 млн грн и строительство сооружения гражданской защиты на территории Арцизского лицея №5 (Болградский район) за 28,1 млн грн.

Тендер на реставрацию ТЮЗа. Фото: Prozorro

Тендеры на ремонт гимназии. Фото: Prozorro

Третье место — Маяковский сельский совет, который потратил 45,8 миллиона гривен. Депутаты планируют строительство гражданской защиты (ПРУ) на территории Иосифовского лицея за 44,3 млн грн. Население Иосиповки составляет 1429 человек. Вместо конкурентной процедуры община заключила прямой договор с ООО "СТАНИ МАГНУМ", уставный капитал предприятия — 12 000 грн. Следует отметить, что чистая прибыль данного ООО в 2020 году составила 13800 грн, в 2021 году сведения не подавались, в 2022-м — 4800 грн. Также у предприятия есть обязательства (долг) на 2,2 млн грн.

Аукцион по ремонту лицея. Фото: Prozorro

Напомним, городские власти планируют закупить для одесских муниципалов флотилию моторных лодок. Всего мэрия выделила из бюджетных средств более 28 миллионов гривен.