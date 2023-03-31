Ремонтні бригади Одещини переведені у посилений режим: в чому причина

В ДТЕК закликають не ходити під лініями електропередач

В області очікується погіршення погодних умов. За даними синоптиків на Одещині буде дощ та пориви вітру. Через це ремонтні бригади ДТЕК Одеські електромережі переведено в підвищену готовність,

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"206 ремонтних бригад ДТЕК Одеські електромережі переведено в підвищену готовність, щоб у разі аварій якнайшвидше повертати світло в домівки українців. Сильні пориви вітру можуть спричинити падіння дерев та обрив проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до обірваних ліній електропередачі", — йдеться в повідомлені.

Куди звертатись у разі відсутності світла

приватні повідомлення на сторінці фейсбук ДТЕК Одеські електромережі;

спеціальну форму на сайті ДТЕК Одеські електромережі в розділі "Відсутня електроенергія?";

або зателефонувавши за номерами кол-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90;

Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одеській області зайнялися порятунком популяції лелек. Комунальники становили гніздо на електричних опорах, яке захистить птахів та забезпечить надійне електропостачання для мешканців регіону.