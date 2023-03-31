Ремонтные бригады Одесчины переведены в усиленный режим: в чем причина

В ДТЭК призывают не ходить под линиями электропередач

В области ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков в Одесской области будет дождь и порывы ветра. Из-за этого ремонтные бригады ДТЭК Одесские электросети переведены в повышенную готовность,

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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206 ремонтных бригад ДТЭК Одесские электросети переведены в повышенную готовность, чтобы в случае аварий как можно быстрее возвращать свет в дома украинцев", — говорится в сообщении.

Куда обращаться в случае отсутствия света

частные сообщения на странице фейсбук ДТЭК Одесские электросети;

специальную форму на сайте ДТЭК Одесские электросети в разделе "Отсутствует электроэнергия?" ;

или позвонив по номерам колл-центра с мобильного +38 (068/095/073) 750 90 90 или стационарного телефона +38 (048) 705 90 90;

Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одесской области занялись спасением популяции аистов. Коммунальщики составляли гнездо на электрических опорах, которое защитит птиц и обеспечит надежное электроснабжение жителей региона.