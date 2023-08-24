Ремонтні роботи ДТЕК: де в Одесі відключать електропостачання
24 серпня 2023 11:23
Фахівці ремонтують електромережі. Фото: Відключення світла. Фото:
Сьогодні, 24 серпня, понад 20 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- вул. Балківська, 21, 23, 25, 27,
- вул. Головківська, 42, 50, 50/1,
- вул. Скиданівська, 4, 7/11, 7-11, 8.
Де не буде світла до 18:00
- вул. 10-а Пересипська, 11-17,
- вул. 1-а Пересипська, 2-24,
- пров. 1-й Пересипський, 1/1,
- вул. 2-а Пересипська, 3-30,
- вул. 4-а Пересипська, 1-28,
- вул. 5-а Пересипська, 2-35,
- вул. 9-а Пересипська, 3-14А,
- вул. Балтська дорога, 8- 30,
- вул. Долинська, 3-13,
- вул. О. Головатого, 102,
- вул. Чорноморського козацтва, 88-173/1
- вул. Архітекторська, 12-16/1,
- пров. 2-й Новгородський, 1А-14,
- пров. 2-й Юннатів, 1-8,
- пров. 3-й Тимірязєва, 1А-14,
- пров. 3-й Юннатів, 1-10,
- пров. 5-й Тимірязєва, 1-10,
- вул. Довга, 88А-123/2,
- вул. Костанді, 68-129,
- вул. Левітана, 59, 61,
- вул. Львівська, 29в-78а,
- вул. Люстдорфська дорога, 129-179А корп.1,
- вул. Новгородська, 1- 53а,
- пров. Новгородський, 2-12,
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- пров. Трудовий, 1-8,
- вул. Шишкіна, 51-63А,
- вул. Шолохова, 1-12.
Де не буде світла до 19:00
- вул. Академіка Вільямса, 64,
- вул. Корольова академіка, 92-94,
- вул. Левітана, 103-105, 108.
Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30°C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла, читайте в матеріалі.