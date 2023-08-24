Ремонтні роботи ДТЕК: де в Одесі відключать електропостачання

Фахівці ремонтують електромережі. Фото: Відключення світла. Фото:

Сьогодні, 24 серпня, понад 20 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла до 17:00

вул. Балківська, 21, 23, 25, 27,

вул. Головківська, 42, 50, 50/1,

вул. Скиданівська, 4, 7/11, 7-11, 8.

Де не буде світла до 18:00

вул. 10-а Пересипська, 11-17,

вул. 1-а Пересипська, 2-24,

пров. 1-й Пересипський, 1/1,

вул. 2-а Пересипська, 3-30,

вул. 4-а Пересипська, 1-28,

вул. 5-а Пересипська, 2-35,

вул. 9-а Пересипська, 3-14А,

вул. Балтська дорога, 8- 30,

вул. Долинська, 3-13,

вул. О. Головатого, 102,

вул. Чорноморського козацтва, 88-173/1

вул. Архітекторська, 12-16/1,

пров. 2-й Новгородський, 1А-14,

пров. 2-й Юннатів, 1-8,

пров. 3-й Тимірязєва, 1А-14,

пров. 3-й Юннатів, 1-10,

пров. 5-й Тимірязєва, 1-10,

вул. Довга, 88А-123/2,

вул. Костанді, 68-129,

вул. Левітана, 59, 61,

вул. Львівська, 29в-78а,

вул. Люстдорфська дорога, 129-179А корп.1,

вул. Новгородська, 1- 53а,

пров. Новгородський, 2-12,

вул. Сумська, 65а,

вул. Тимірязєва, 53-102,

пров. Трудовий, 1-8,

вул. Шишкіна, 51-63А,

вул. Шолохова, 1-12.

Де не буде світла до 19:00

вул. Академіка Вільямса, 64,

вул. Корольова академіка, 92-94,

вул. Левітана, 103-105, 108.

Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30°C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла, читайте в матеріалі.