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Ремонтні роботи ДТЕК: де в Одесі відключать електропостачання

24 серпня 2023 11:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ремонтні роботи ДТЕК: де в Одесі відключать електропостачання
Фахівці ремонтують електромережі. Фото: Відключення світла. Фото:
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 24 серпня, понад 20 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • вул. Балківська, 21, 23, 25, 27, 
  • вул. Головківська, 42, 50, 50/1, 
  • вул. Скиданівська, 4, 7/11, 7-11, 8.

Де не буде світла до 18:00

  • вул. 10-а Пересипська, 11-17, 
  • вул. 1-а Пересипська, 2-24, 
  • пров. 1-й Пересипський, 1/1, 
  • вул. 2-а Пересипська, 3-30, 
  • вул. 4-а Пересипська, 1-28, 
  • вул. 5-а Пересипська, 2-35, 
  • вул. 9-а Пересипська, 3-14А, 
  • вул. Балтська дорога, 8- 30, 
  • вул. Долинська, 3-13, 
  • вул. О. Головатого, 102,
  • вул. Чорноморського козацтва, 88-173/1 
  • вул. Архітекторська, 12-16/1, 
  • пров. 2-й Новгородський, 1А-14, 
  • пров. 2-й Юннатів, 1-8, 
  • пров. 3-й Тимірязєва, 1А-14, 
  • пров. 3-й Юннатів, 1-10, 
  • пров. 5-й Тимірязєва, 1-10, 
  • вул. Довга, 88А-123/2,
  • вул. Костанді, 68-129, 
  • вул. Левітана, 59, 61, 
  • вул. Львівська, 29в-78а, 
  • вул. Люстдорфська дорога, 129-179А корп.1, 
  • вул. Новгородська, 1- 53а, 
  • пров. Новгородський, 2-12, 
  • вул. Сумська, 65а, 
  • вул. Тимірязєва, 53-102,
  • пров. Трудовий, 1-8, 
  • вул. Шишкіна, 51-63А, 
  • вул. Шолохова, 1-12.

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Академіка Вільямса, 64, 
  • вул. Корольова академіка, 92-94, 
  • вул. Левітана, 103-105, 108.

Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30°C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла, читайте в матеріалі

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