Ремонтные работы ДТЭК: где в Одессе отключат электроснабжение

Специалисты ремонтируют электросети. Фото: Отключение света. Фото:

Сегодня, 24 августа, более 20 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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ул. Балковская, 21, 23, 25, 27,

ул. Головковская, 42, 50, 50/1,

ул. Скидановская, 4, 7/11, 7-11, 8.

Где не будет света до 18:00

ул. 10-я Пересыпская, 11-17,

ул. 1-я Пересыпская, 2-24,

пров. 1-й Пересыпский, 1/1,

ул. 2-я Пересыпская, 3-30,

ул. 4-я Пересыпская, 1-28,

ул. 5-я Пересыпская, 2-35,

ул. 9-я Пересыпская, 3-14А,

ул. Балтская дорога, 8-30,

ул. Долинская, 3-13,

ул. О. Головатого, 102,

ул. Черноморского казачества, 88-173/1

ул. Архитекторская, 12-16/1,

пров. 2-й Новгородский, 1А-14,

пров. 2-й Юннатов, 1-8,

пров. 3-й Тимирязева, 1А-14,

пров. 3-й Юннатов, 1-10,

пров. 5-й Тимирязева, 1-10,

ул. Долгая, 88А-123/2,

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ул. Левитана, 59, 61,

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ул. Академика Вильямса, 64,

ул. Королева академика, 92-94,

ул. Левитана, 103–105, 108.

Отметим, синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько недель в Одесской области будет жарко. Это заставляет более внимательно подходить к потреблению электроэнергии, поскольку температура +30°C и выше побуждает к активному использованию энергоемких приборов, что может привести к авариям. Как ни остаться без света, читайте в материале.