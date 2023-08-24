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Ремонтные работы ДТЭК: где в Одессе отключат электроснабжение

24 августа 2023 11:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ремонтные работы ДТЭК: где в Одессе отключат электроснабжение
Специалисты ремонтируют электросети. Фото: Отключение света. Фото:
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 24 августа, более 20 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • ул. Балковская, 21, 23, 25, 27,
  • ул. Головковская, 42, 50, 50/1,
  • ул. Скидановская, 4, 7/11, 7-11, 8.

Где не будет света до 18:00

  • ул. 10-я Пересыпская, 11-17,
  • ул. 1-я Пересыпская, 2-24,
  • пров. 1-й Пересыпский, 1/1,
  • ул. 2-я Пересыпская, 3-30,
  • ул. 4-я Пересыпская, 1-28,
  • ул. 5-я Пересыпская, 2-35,
  • ул. 9-я Пересыпская, 3-14А,
  • ул. Балтская дорога, 8-30,
  • ул. Долинская, 3-13,
  • ул. О. Головатого, 102,
  • ул. Черноморского казачества, 88-173/1
  • ул. Архитекторская, 12-16/1,
  • пров. 2-й Новгородский, 1А-14,
  • пров. 2-й Юннатов, 1-8,
  • пров. 3-й Тимирязева, 1А-14,
  • пров. 3-й Юннатов, 1-10,
  • пров. 5-й Тимирязева, 1-10,
  • ул. Долгая, 88А-123/2,
  • ул. Костанди, 68-129,
  • ул. Левитана, 59, 61,
  • ул. Львовская, 29в-78а,
  • ул. Люстдорфская дорога, 129-179А корп.1,
  • ул. Новгородская, 1-53а,
  • пров. Новгородский, 2-12,
  • ул. Сумская, 65а,
  • ул. Тимирязева, 53-102,
  • пров. Трудовой, 1-8,
  • ул. Шишкина, 51-63А,
  • ул. Шолохова, 1-12.

Где не будет света до 19:00

  • ул. Академика Вильямса, 64,
  • ул. Королева академика, 92-94,
  • ул. Левитана, 103–105, 108.

Отметим, синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько недель в Одесской области будет жарко. Это заставляет более внимательно подходить к потреблению электроэнергии, поскольку температура +30°C и выше побуждает к активному использованию энергоемких приборов, что может привести к авариям. Как ни остаться без света, читайте в материале.

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