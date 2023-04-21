В Одесі тривають ремонтні роботи на деяких ділянках міста

Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 21 квітня, в Одесі комунальники проводять на дорогах міста роботи з доброустрою. Також синоптики прогнозують тривалий дощ, тож варто продумати свій маршрут заздалегідь.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні комунальників.

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. 7-а Пересипська/вул. От. Головатого — заміна чавунного лиття);

вул. Пушкінська — встановлення до рівня проїжджої частини, ремонт дощоприймачів;

вул. Водопровідна, проспект Небесної Сотні, вул. Ільфа і Петрова, вул. Академіка Глушко, вул. Академіка Вільямса — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

Хаджибейська дорога — очищення канави;

вул. Щеголєва — покіс трави на колекторі.

Нагадаємо, управління дорожнього господарства Одеської міськради опублікувало тендер на відновлення вулиць у Суворовському районі. Ремонт передбачає поточне відновлення покращення доріг і вулиць, загальною площею 12 070 м².

Також в Одесі знову оголосили тендер на ремонт Хаджибейської дамби. Цього разу вартість робіт становить понад 60 мільйонів гривень. Ремонт дамби на Хаджибейському лимані критично важливий, оскільки можливий прорив загрожує затопити місто.