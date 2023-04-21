В Одесі тривають ремонтні роботи на деяких ділянках міста

Ремонтні роботи на дорогах Одеси: якими вулицями краще не їхати
Сьогодні, 21 квітня, в Одесі комунальники проводять на дорогах міста роботи з доброустрою. Також синоптики прогнозують тривалий дощ, тож варто продумати свій маршрут заздалегідь.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні комунальників.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. 7-а Пересипська/вул. От. Головатого — заміна чавунного лиття);
- вул. Пушкінська — встановлення до рівня проїжджої частини, ремонт дощоприймачів;
- вул. Водопровідна, проспект Небесної Сотні, вул. Ільфа і Петрова, вул. Академіка Глушко, вул. Академіка Вільямса — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- Хаджибейська дорога — очищення канави;
- вул. Щеголєва — покіс трави на колекторі.
Нагадаємо, управління дорожнього господарства Одеської міськради опублікувало тендер на відновлення вулиць у Суворовському районі. Ремонт передбачає поточне відновлення покращення доріг і вулиць, загальною площею 12 070 м².
Також в Одесі знову оголосили тендер на ремонт Хаджибейської дамби. Цього разу вартість робіт становить понад 60 мільйонів гривень. Ремонт дамби на Хаджибейському лимані критично важливий, оскільки можливий прорив загрожує затопити місто.