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Ремонтні роботи на дорогах Одеси: якими вулицями краще не їхати

21 квітня 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі тривають ремонтні роботи на деяких ділянках міста
Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: КП "Міські дороги"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 21 квітня, в Одесі комунальники проводять на дорогах міста роботи з доброустрою. Також синоптики прогнозують тривалий дощ, тож варто продумати свій маршрут заздалегідь.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні комунальників.

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

  • вул. 7-а Пересипська/вул. От. Головатого — заміна чавунного лиття);
  • вул. Пушкінська — встановлення до рівня проїжджої частини, ремонт дощоприймачів;
  • вул. Водопровідна, проспект Небесної Сотні, вул. Ільфа і Петрова, вул. Академіка Глушко, вул. Академіка Вільямса —  очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
  • Хаджибейська дорога — очищення канави;
  • вул. Щеголєва — покіс трави на колекторі.

Нагадаємо, управління дорожнього господарства Одеської міськради опублікувало тендер на відновлення вулиць у Суворовському районі. Ремонт передбачає поточне відновлення покращення доріг і вулиць, загальною площею 12 070 м².

Також в Одесі знову оголосили тендер на ремонт Хаджибейської дамби. Цього разу вартість робіт становить понад 60 мільйонів гривень. Ремонт дамби на Хаджибейському лимані критично важливий, оскільки можливий прорив загрожує затопити місто.

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